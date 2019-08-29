دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت أسرة سائقة سيارات السباق الأمريكية جيسي كومبس يوم الأربعاء إنها لقيت حتفها في حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة.

وأضافت الأسرة في بيان أن كومبس (39 عاما) كانت تحاول نيل لقب أسرع امرأة على الأرض عندما قتلت وهي تتسابق يوم الثلاثاء في صحراء ألفورد وهي قاع جاف لبحيرة في جنوب شرق ولاية أوريغون.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث.

وقال البيان "كان أكبر حلم لجيسي أن تصبح أسرع امرأة على وجه الأرض، حلم سعت لتحقيقه منذ 2012... كانت واحدة من الحالمين النادرين الذين لديهم الشجاعة لتحويل تلك الاحتمالات إلى حقيقة، ولقد رحلت عن تلك الأرض وهي تقود بسرعة أكبر من أي امرأة في التاريخ".

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شاهد: قرش أبيض يسبح بالقرب من راكبي أمواج في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO حاولت نيل لقب أسرع امرأة على الأرض فلقيت حتفها في حادث تصادم Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وبدأت كومبس مسيرتها المهنية مصممة للسيارات السريعة كما عملت مقدمة تلفزيونية لعدد من برامج السيارات من بينها (أول جيرلز غاراج).

ووصفها صديقها المقرب وزميلها في الفريق تيري مادن بأنها "روح مدهشة".

وأضاف على موقعه على انستغرام "للأسف فقدناها أمس في حادثة مروعة، كنت أول من وصل هناك وصدقوني فعلنا كل ما يمكن لبشر فعله لإنقاذها!"

وسجلت كومبس محاولتها لكسر الرقم القياسي في سرعة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هدفها أن تتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 1976 بالقيادة بسرعة 512 ميلا (حوالي 820 كيلومترا) في الساعة والذي حققته الأمريكية كيتي أونيل التي توفيت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكتبت كومبس هذا الأسبوع على صفحتها على انستغرام "قد يبدو من الجنون بعض الشيء التوجه مباشرة إلى خط النار... من لديهم الإرادة هم من يحققون أمورا عظيمة. الناس يقولون إني مجنونة. وأقول لهم شكرا".

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