شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بالتكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بضرورة التكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية القارة الأفريقية، خاصة وأنها تمثل رؤية طموحة تعلى مصالح القارة وتعلم حجم التحديات والآمال بها.

وأشارت النائبة، إلى ضرورة تكثيف التعاون العلمى والتنموى للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة، ودعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم فى تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.

ولفتت إلى أن كلمة الرئيس السيسي فى قمة التيكاد السابعة باليابان، طالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، مُشددة أن أفريقيا مليئة بالطاقات والإمكانيات ولا بديل عن التعاون الدولى لاستغلال هذه الإمكانيات.