الارشيف / اخبار العالم

برلمانية تطالب بالتكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بالتكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بضرورة التكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية القارة الأفريقية، خاصة وأنها تمثل رؤية طموحة تعلى مصالح القارة وتعلم حجم التحديات والآمال بها.

وأشارت النائبة، إلى ضرورة تكثيف التعاون العلمى والتنموى للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة، ودعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم فى تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.

ولفتت إلى أن كلمة الرئيس السيسي فى قمة التيكاد السابعة باليابان، طالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، مُشددة أن أفريقيا مليئة بالطاقات والإمكانيات ولا بديل عن التعاون الدولى لاستغلال هذه الإمكانيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تطالب بالتكاتف الدولى حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا