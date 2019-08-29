شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيق عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج وخاصة البرامج الدينية، الأحد القادم ، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف و الكراهية.

واشترطت الضوابط أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية، ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأنه فى حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.