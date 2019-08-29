تعرف على أنواع الإعاقة فى القانون الجديد.. أمراض الدم أبرزها

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وفيما يلى نرصد أنواع الإعاقات كما وردت فى اللائحة: القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تحديد مفصل وصريح حول أنواع الإعاقة، والتى بمقتضاها يحصل الشخص على المزايا الواردة فى القانون.وفيما يلى نرصد أنواع الإعاقات كما وردت فى اللائحة: 1. الإعاقة الحركية 2. الإعاقة البصرية 3. الإعاقة السمعية 4. الإعاقة الذهنية 5. اضطراب التواصل 6. اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة 7. اضطراب صعوبات التعلم المحددة 8. الاضطرابات النفسية الانفعالية Advertisements 9. الإعاقة المتعددة 10. الإعاقة السمع بصرية 11. أمراض الدم 12. أمراض القلب

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