مغنية راب فرنسية: رغم المال والنجاح كنت أبحث عن السعادة..والإسلام غير حياتي

خطفت مغنية الراب الفرنسية المعتزلة، ميلاني جورجياد، والتي عرفت فنيا باسم “ديامس”، مؤخرا، الأنظار، بظهورها في حوار تلفزيوني، وهي تحكي قصتها مع الإسلام، وكيف غير حياتها.

وتحدث “ديامس” في المقابلة التلفزيونية عن مدى ارتباطها بالإسلام، وعن ردود فعل الجمهور الفرنسي بعدما شاهد صورها محجبة في مجلة “باريماتش”.

وقالت ديامس إنها أدركت أن “المال والنجاح والقوة لم تجعلني سعيدة، كنت أبحث عن السعادة. كنت حزينة جدا ووحيدة. لم أدرك أنه كان علي التحدث إلى الله. الآن، عندما يحدث شيء في حياتي، مسرا كان أو مضرا، أعرف أن الله يستمع إلى دعائي”.

وعن انتشار صورها بالحجاب ورد فعل الجمهور حول ذلك، أضافت مغنية الراب المعتزلة: “ذلك مثل صدمة كبيرة للفرنسيين الذين تساءلوا عن الطريقة التي تم بها ذلك. الحجاب كما تعلمون ليس مستساغا عندهم على الإطلاق، إنهم لا يرونني إلا مغنية”.

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وروت “ديامس” كيف اعتنقت الإسلام، حيث كانت في منزل لصديقتها مسلمة، وأدت معها الصلاة، الأمر الذي جعلها تحس ب”اتصال مع الله”، و جعلها متيقنة من وجوده، ويزداد هذا يقين كلما قرأت القرآن، حسب تعبيرها.

وتعيش “ديامس”، منذ عامين، مع زوجها الثاني وطفليها بالسعودية، وتكرس حياتها لعائلتها وللكتابة ولجمعيتها “بيغ آب بروجكت” التي تساعد الأطفال في أفريقيا.

يذكر أن “ديامس” اعتنقت الإسلام سنة 2008، واعتزلت الفن نظير ذلك رغم الشهرة الكبيرة التي كانت تحظى بها.