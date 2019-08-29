طقس الخميس.. جو حار نسبيا مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بالجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح، مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى.

وستلاحظ سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الغربية للأطلس ونواحيه المجاورة، ومن المحتمل بالسواحل الوسطى كذلك، فضلا عن تمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات أو زخات مطرية رعدية محلية.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأحيان بالسهول وبالواجهة المتوسطية مع نزول قطرات متفرقة، وستكون قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل الوسطى، وما بين 26 و31 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل الوسطى، وما بين 25 و30 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية والريف ومنطقة طنجة وسوس والسهول الغربية للأطلس، وما بين 30 و35 درجة بباقي السهول والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.