الشيخ دنون: إصابة حرجة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في العشرينيات من العمر بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، إثر جريمة إطلاق نار في بلدة الشيخ مساء يوم الأربعاء.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان بلاغا عن جرحى جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب (29 عاما)، وصفت جراحه بالحرجة، فيما وصفت جراح شاب (19 عاما) بالمتوسطة.

وأحيل المصابان إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروح أحدهما بالخطيرة جدا بينما الآخر بالمتوسطة.

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إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنها تلقت إخطارا عن جرحى جراء إطلاق نار في أحد شوارع بلدة الشيخ دنون.

وقامت الشرطة وطاقم المعهد الجنائي بإغلاق موقع الجريمة وجمعت الأدلة والإفادات، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.