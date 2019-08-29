شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الانتقالي: استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب والان مع التفاصيل

أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، أن استقرار المنطقة يتتطلب العمل على إعادة الجنوب كامل السيادة.

وكتب الجمل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الامن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج أصبح مرهون بدور كل من السعودية والامارات".

وتابع: "لنجاح هذه المهمة لابد من إعادة توازن القوى والقوة بين عدن وصنعاء التي اختلت في حرب وعدون 1994م".

وأضاف: "الامر يتتطلب منهما العمل على إعادة دولة الجنوب كاملة السيادة بحدودها السابقة".