شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي: هروب محافظ أبين باتجاه شبوة وأخبار طيبة قادمة والان مع التفاصيل

أفاد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، اليوم الخميس، بهروب محافظ أبين قبل نصف ساعة باتجاه شبوة.

وأضاف بن عطاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "عدن انتهى اخماد التمرد فيها بحمد الله، وجاري تأمين أبين هذه الأثناء".

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وأشار إلى أن "الأرض الجنوبية تلفظهم الآن من كل مكان!!".

وشدد على أن "الجنوب ليس حزباً سياسياً، بل دولة سكب من أجل عودتها قوافل من الشهداء ومسيرة نضال لاستعادتها، ولن تذهب دماء الشهداء هدر من أجل عودة نظام علي محسن الأحمر إلى الجنوب!!".

واختتم "أخبار طيبة في الساعات القادمة".