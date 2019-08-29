نائب يتحدث عن تجريف أرض قرب منزل رئيس الجمهورية ويتهم الأخير بـ'التجاوز' على القانون

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ"التجاوز" على القانون، مشيراً إلى تجريف أرض في بستان قرب منزل صالح في منطقة الجادرية "بالتعاون مع بعض عناصر الفوج الرئاسي"، فيما اعتبر أن هذه ليست الأرض الأولى التي يتم تجريفها "تحت أنظار الفوج الرئاسي".
وأضاف، أن "مسؤول أمن الحشد الشعبي المدعو أبو زينب اللامي قام هو وشقيقه والذي يدعي أنه أحد شيوخ بني لام بالسيطرة على الأرض وبناء بيت، وقد قمنا بمنعه لعدة مرات من قبل حمايتنا لأننا وأثناء زيارتنا لرئيس الجمهورية قد أبلغ مدير مكتبه المدعو نزار بعدم السماح لأي أحد بالبناء من غير إجازة، ويدعي أبو زينب اللامي بأنه قد أخذ موافقة رئيس الجمهورية بالسماح له بالبناء، والبناء إلى لحظه إعداد هذا البيان ما زال مستمراً لأن أبو زينب اللامي لم يمتنع حتى بعد مطالبتي لإيقاف البناء له شخصياً وقد قال أنا لا أخاف من أحد ولو اضطرني أن أأتي بنفسي وأحمل (الطاسة) وأبني في تحدٍ صارخ للقانون واغتصاب للأرض واستخدام منصبه واستخدام أمن الحشد".
وتابع، أن "هذه ليست الأرض الأولى التي تجرف تحت أنظار الفوج الرئاسي وأن من قام بإدارة هذه هذا التجريف والبيع والشراء والمرتسمات وتقسيم الطرق والكهرباء وغيرها من الخدمات هو المدعو سيد سلمان الحلو وبمساعدة أحد أصحاب محلات بيع العقارات وبعض القتلة والمجرمين، ولدينا معلومات حول بعض أسماء من ذكرنا بقيامهم باغتصاب الأراضي عنوة من أهلها أو تجريف البساتين وشراء أراضٍ وعقارات، وقريباً جداً سوف نقوم بمساءلتهم من أين لك هذا".
وأشار إلى أن "بعضاً من الفوج الرئاسي يقومون بحماية التجريف والبناء وكذلك سيارات تابعة للحشد تقوم بمنع أهل الأرض بالاقتراب من أرضهم ومنعهم من تصوير ما يحدث وتصوير سيارات مظللة تابعة للحشد تقوم بحماية البناء المخالف للقانون".
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