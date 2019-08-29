الجنابي يطالب بتغيير مدير الخطوط الجوية بالقاهرة: عكس صورة سلبية على سمعة البلد

طالب النائب زياد الجنابي، الخميس، وزارة النقل بتغيير مدير محطة الخطوط الجوية في القاهرة، مبينا انه عكس "صورة سلبية على سمعة البلد".

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدير محطة الخطوط الجوية العراقية في جمهورية مصر الشقيقة عكس صورة سلبية وقاتمة لسمعة الخطوط الجوية بصورة خاصة وسمعة البلد عموما نتيجة تعامله السلبي مع اعضاء المكتب والمسافرين على حد سواء وكذلك تدني مستوى الخدمات بصورة كبيرة في هذه المحطة بسبب البيروقراطية والتعالي غير المبرر الذي يمتاز به هذا الشخص".

واضاف ان "مكتبي الخاص استقبل شكاوى كثيرة ضد مدير مكتب الخطوط الجوية العراقية في مصر نسيم كريم لتسببه المتعمد مع حاشيته التي كونها هناك في تلكؤ مواعيد حجوزات المواطنين وعدم التزامه بأوقات الدوام، ضاربا الاعراف والالتزامات المهنية عرض الحائط"، مشيرا الى ان "ذلك تسبب باذية مستخدمي هذه الخطوط وابداء شكواهم وتذمرهم الكبيرين من هذا الشخص".

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وطالب الجنابي "وزارة النقل بـ"ضرورة استبدال هذا الشخص باخر يمتاز بالمهنية والتواضع والكفاءة بما يمكنه عكس صورة مشرقة عن عمر وجدارة الخطوط الحوية العراقية".

وكشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب علاء الربيعي، في 24 تموز 2019، عن وجود شكاوى من مواطنين بحصول حالات تلكؤ في تثبيت الحجوزات ومواعيد الرحلات في عمل مكتب الخطوط الجوية العراقية في مصر الذي يديره نسيم كريم، اضافة الى تجاوزات يمارسها المكتب على المواطنين وعدم مراعاة السلوكيات العامة للتعامل مع المواطنين".