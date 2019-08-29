المالكي يهاتف أمير الكويت لـ'الاطمئنان على صحته'

أعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لـ"الاطمئنان على صحته". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة سموه، إثر العارض الصحي الذي تعرض له، وتعافى منه".



وأضاف البيان، أن المالكي "أعرب خلال الاتصال، عن تمنياته لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي التقدم والازدهار".



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