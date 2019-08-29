الأعرجي: غياب الموقف الرسمي يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، اعلان المواقف والبيانات الرسمية بشكل سريع يتلائم مع الحدث، مشيرا الى أن غياب الموقف الرسمي يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق.
واضاف أن "غياب الموقف الرسمي العراقي يؤكد نظرية أن لاسيادة لدولة العراق".
وتعرضت الحكومة العراقية لانتقادات واسعة بسبب موقفها من تكرار قصف مخازن عتاد الحشد الشعبي والذي وجه اصبع الاتهام "شعبيا واعلاميا"، الى اسرائيل.
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