الأعرجي: غياب الموقف الرسمي يؤكد أن لاسيادة لدولة العراق

وقال الاعرجي في تغريدة لع عبر موقع تويتر، "يجب أن تتخذ المواقف والبيانات الرسمية في القضايا السيادية بشكل سريع يتلائم مع الحدث".

واضاف أن "غياب الموقف الرسمي العراقي يؤكد نظرية أن لاسيادة لدولة العراق".