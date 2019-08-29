تأجيل فتح معبر 'البوكمال-القائم'

كشف مسؤول عراقي، عن تأجيل إعادة فتح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين سوريا والعراق، حتى السابع من ايلول المقبل، عازيا ذلك لأسباب لوجستية ستحسم قريبا.
ونقلت سبوتنيك عن قائم مقام قضاء القائم أحمد جديان قوله إن "العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية، حيث تم توفير الكرفانات والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه في الاول من ايلول المقبل، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية لكن المهلة ستمتد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل"، مبينا ان "التاجيل جاء لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه".
وأكد جديان "أن دائرة المشرف على المنفذ والمدير وغرف الجوازات والنقل البري، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة"، مشيرا إلى وجود "ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات".
وأجرت قيادات عسكرية من الجيش السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيدا لإعادة فتح المعبر.
وتربط سوريا والعراق ثلاثة معابر وهي معبر "اليعربية" الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة "قسد"، ومعبر "الوليد" على الجانب العراقي الذي يقابله معبر "التنف"، ومعبر "القائم" على الجانب العراقي الذي يقابله "البوكمال" والخاضع لسيطرة الدولة السورية منذ تحرير المنطقة من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017.
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