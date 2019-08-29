بالصور.. ما تم ضبطه في مدينة الصدر

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن ضبط اسلحة واعتدة في مدينة الصدر بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بحصر السلاح بيد الدولة والقاء القبض على المطلوبين، اشرف اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر وبمتابعة رئيس اركان الفرقة على تنفيذ واجب للتفتيش عن الأسلحة والمطلوبين ضمن القطاعات (74/75) في مدينة الصدر".

واضافت انه "تم العثور على عدد من الاسلحة والاعتدة مختلفة الاحجام والاشكال".

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