تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل الحكومة في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإيطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا كلف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الخميس، بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة.

ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية في إيطاليا انفراجة نسبية للأزمة السياسية التي ضربت البلاد الأسبوع قبل الماضي بعد تفكك الحكومة الشعبوية، قبيل انتهاء مهلة حددها الرئيس الإيطالي ماتاريلا.



وجاءت الانفراجة بعد أن تسارعت وتيرة محادثات الائتلاف بين حركة "خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" في إيطاليا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبقي جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء في ائتلاف حاكم جديد بعد أن تعثرت تلك المفاوضات أكثر من مرة.