محامية: محاكمة غيابية قريبا لشقيق أمير قطر في تهم جنائية بأمريكا

قالت المحامية الأمريكية، ريبيكا كاستانيدا، إن محكمة فيدرالية سوف تصدر حكما غيابيا على شقيق أمير قطر، خالد بن حمد؛ لاتهامه بتوجيه أوامر بالقتل بحق مواطن أمريكي، واحتجاز وتعذيب آخر كرهينة.

وأضافت كاستانيدا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن شقيق أمير قطر لديه أقل من شهر، لاستلام دعوى المحكمة، هو أو من ينوب عنه، وإلا سيحاكم غيابيا طبقا للقانون الفيدرالي الأمريكي.







المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا قالت إن شقيق أمير قطر يتهرب هو ومحاميه وشركاته من تسلم الدعوى القضائية التي تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون.

وتقاضي المحامية الأمريكية شقيق أمير قطر جراء طرده حارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.





وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أضافت كاستانيدا أن عدم تسلم شقيق أمير قطر صحيفة الدعوى يعطيه فرصه في تأجيل الجلسات، لكنه لن يفلت من المحاكمة.





وأشارت إلى أن ما قام به شقيق أمير قطر سيكون له عقاب رادع طبقا للقانون الأمريكي، وأن الإمساك به مسألة وقت، وسوف تنجح الجهود القانونية الحالية في تحقيق عقاب رادع عليه.

ولفتت إلى أنه يتهرب في مكان غير معلوم، ولا أحد يعرف مكانه، موضحة أن السفارة القطرية لم ترد على مراسلات مكتبها، حتى يتسنى لها إشهار الدعوى القضائية ضده، والبدء في جلسات المحاكمة العلنية.





وحول تفاصيل القضية، قالت كاستانيدا إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل هدده بالقتل هو الآخر.

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.

وأوضحت أن خالد بن حمد بن خليفة أجبره على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.





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وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قالت المحامية الأمريكية إن سلطات التحقيق تبحث الآن عن أي قضايا أخرى قد يكون شقيق أمير قطر مطلوبا على ذمتها.

ونوهت بأنه سيواجه اتهامات جنائية مختلفة من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية.





وبحسب المحامية، فإن الدعوى القضائية رفعت في ٢٣ يوليو/تموز الماضي بمحكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية.





وجاء في الدعوى أنه "خلال فترة عمل ماثيو بيتارد طلب منه شقيق أمير قطر أن يقتل شخصين في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني في العام نفسه في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا".

ولفتت إلى أن "الشخصين، الرجل والمرأة، رأى شقيق أمير قطر أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي، إلا أن بيتارد رفض التنفيذ".

وجاء في الدعوى أيضا أنه "من 7 إلى 10 يوليو/تموز 2018 قام شقيق أمير قطر وحارس له باحتجاز مواطن أمريكي رغماً عنه، وذلك في أحد منازله الشخصية".





ولفتت إلى أنه "بناء على أوامر من شقيق أمير قطر قام حراسه باعتقال مواطن أمريكي في قسم شرطة عنيزة في الدوحة، إلا أن بيتارد والسفارة الأمريكية قدما العون إلى المواطن الأمريكي وأخرجاه خارج قطر، وهو الأمر الذي أغضب شقيق أمير قطر من الحارس الأمريكي وهدده بدفع الثمن والقتل هو وعائلته والدفن في الصحراء".

وبحسب الدعوى، فإنه تم احتجاز بيتارد رغماً عنه، وأُخذت ممتلكاته الشخصية والإلكترونية وتم فصله، كما هدده بسلاح ناري وتم إجباره على التوقيع على عقد عمل جديد.





وفي واقعة أخرى، قالت الدعوى القضائية إن شقيق أمير قطر قام أيضا بتعذيب ماثيو أياندي الطبيب الخاص به، الذي كان يتابعه أثناء شربه الكحول.

وبحسب أوراق القضية فإن أياندي كان من المفترض أن يعمل لمدة 12 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع، إلا أن شقيق أمير قطر أجبره على العمل لمدة من 20 إلى 36 ساعة متواصلة مع راحات بسيطة للأكل، ودون منحه فرصة للنوم.





كذلك جاء في الدعوى أنه "في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، وبعد ما يقرب من 3 أسابيع متواصلة من العمل استمر شقيق أمير قطر في شرب الخمر لـ36 ساعة متواصلة، وطلب ماثيو أياندي يوماً للراحة، فوافق عليه شقيق أمير قطر في بداية الأمر، إلا أنه عاد وغيّر رأيه، وأجبره الحارس الخاص بالبقاء تحت تهديد السلاح".

وهو ما دفع الطبيب إلى القفز من أعلى حائط يبلغ طوله ١٨ قدما، ما أصابه بإصابات نقل على إثرها إلى المستشفى، وما زال يسير على عكاز حتى الآن.