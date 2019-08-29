عقوبات إيران وعنصرية قطر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: "النواب الأمريكي" يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا، وعقوبات أمريكية تستهدف شبكات تمول برنامج إيران الصاروخي، وحظر مشجعي بعض الدول.. تقرير يفضح عنصرية قطر بكأس العالم 2022، والأطراف اليمنية توافق على مقترح أممي لتنفيذ اتفاق الحديدة، وأوامر بالقتل والتعذيب.. شقيق أمير قطر يتهرب من دعوى جنائية بأمريكا.

كما تقرأون في السياسة أيضا: مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يحذر من تحركات إيران بالعراق، والجيش الليبي: مقتل وإصابة 45 إرهابيا في عملية نوعية بطرابلس، وتغييرات فرماجو تستهدف تفكيك الجيش الصومالي وتدميره، وجرينبلات: أمريكا لن تعلن "صفقة القرن" إلا بعد انتخابات إسرائيل، وتعليق البرلمان.. مخرج قانوني لجونسون لتمرير "بريكست".

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الأتراك ونار الغلاء.. حكومة أردوغان تعاقب إسطنبول برفع المواصلات 25%، وواشنطن تؤكد رسميا زيادة في الرسوم على بضائع صينية، و"الين" ملاذ آمن مع تصاعد المخاوف بشأن ركود عالمي، وصندوق النرويج السيادي يستثمر 100 مليار دولار في الأسهم الأمريكية، والتوتر السياسي يهبط بعائد السندات العشرية الإيطالية.

وفي الرياضة: رغم انتقاله الوشيك للإنتر.. سانشيز يظل ضمن أعلى لاعبي اليونايتد أجرا، أما في التكنولوجيا فتجدون: هذا هو الوقت المناسب لبيع جهازك الآيفون.. لماذا؟

وعن الفن فيبرز: دانييل رادكليف.. من "هاري بوتر" إلى ناشط أفريقي سجين، وفي المنوعات: "DNA" قد يحل لغز قتل جنرال فرنسي قبل 200 عام.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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