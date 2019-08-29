باكستان تنفذ تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الميجر جنرال آصف غفور، إن الجيش الوطني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي "سطح-سطح" الخميس، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.



Advertisements

وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق الصاروخ (غزنوي) القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".

ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

وتأتي التدريبات في وقت يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان.