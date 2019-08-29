إصابة رئيس بلدية بسوريا إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوة ناسفة، صباح الخميس، في سيارة رئيس بلدية قدسيا، بريف العاصمة السورية دمشق.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن "الانفجار أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".



وخلال الشهور الماضية تعددت العمليات الإرهابية التي تستهدف مسؤولين حكوميين بسوريا.

وكانت جبهة النصرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أول من نفذ هجوما انتحاريا في سوريا عبر اثنين في منطقة كفرسوسة، وذلك يوم 23 من ديسمبر/كانون الأول عام 2011، تلته سلسلة انفجارات تبناها التنظيم الذي أُعلن لاحقا حينها.

وكان آخر تفجير وقع في 24 أغسطس/آب الجاري وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، في مدينة إدلب الواقعة شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.