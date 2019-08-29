إعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة في قضية فساد

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، الخميس، بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك جوين-هيه في فضيحة الفساد التي أدت إلى إزاحتها من السلطة.



وكانت بارك أدينت في أبريل/نيسان السنة الماضية بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة وحكم عليها بالسجن 24 عاما ثم تم تمديدها لاحقا 12 شهرا إضافيا.

وقال رئيس السلطة القضائية كيم ميونج سو "نعيد القضية إلى المحكمة العليا في سيؤول".

وكانت المحاكمة الأولى لبارك استمرت 10 أشهر وألقت الضوء على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة السياسة في كوريا الجنوبية، حيث اتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون-سيل بتلقي رشاوى من مديري شركات كبرى مقابل معاملة تفضيلية.

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وقاطعت بارك "67 عاما" كل الجلسات احتجاجا على احتجازها قيد الاحتياط.

وكانت أدينت في أبريل 2018 بتلقي أو طلب أكثر من 20 مليون دولار من كبار رجال الأعمال.

وكشفت وثائق سرية للدولة، واستبعاد فنانين ينتقدون سياستها، وإقالة مسؤولين تصدوا لاستغلالها السلطة.

وحذرت وسائل إعلام كورية جنوبية من أن حكم الخميس قد لا يكون في مصلحتها، لأنه إذا تمت إدانتها مجددا في قضيتين منفصلتين فإنها قد تواجه عقوبة سجن أطول مدة.

وبارك "65 عاما" ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونج هي أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.