انطلاق معرض موسكو الدولي بمشاركة عالمية واسعة تتصدرها الإمارات

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العين الإخباريةالخميس 2019/8/29 12:18 م بتوقيت أبوظبي
عمده موسكو يتحدث خلال افتتاح المعرض
انطلقت ،صباح الخميس، فعاليات معرض موسكو الدولي بمشاركة عالمية واسعة تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين - في كلمته الافتتاحية بالمعرض - إن روسيا تشهد مشاريع وطنية واسعة النطاق، مضيفا أن جودة التعليم في روسيا سوف تتحسن، وعلينا أن ندرك بأن هذا سوف يزيد من التنافسية .
وأضاف سوبيانين، شعارنا اليوم في المعرض هو أن تكون كل مدرسة في موسكو تتطابق مع المستوى العالمي، ويجب علينا أن نركز على تمويل التعليم ولدينا الآن ميزانية لهذا الغرض.
وتابع قائلا: المدرسة تلعب دورا مهما في الحياة السياسية والاجتماعية لمدينة موسكو، مصالح التعليم وتطويره والتنسيق مع الجامعات كان ولا يزال من أولوياتنا الأساسية.
ويستمر معرض موسكو الدولي خلال الفترة من 29 أغسطس/آب الجاري حتى 1 سبتمبر/أيلول، الذي يجمع تحت سقفه نخبة من الأكاديميين والباحثين، ويهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والثقافية وعرض آخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والتدريب.
ويضم المعرض عددا من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
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