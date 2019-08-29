انت الان تتابع المحكمة العليا تأمر باعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيسة السابقة بارك غوين-هيه

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الخميس باعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك غوين-هيه في فضيحة الفساد التي أدت الى إزاحتها من السلطة.

وكانت بارك أدينت في نيسان/ابريل السنة الماضية بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة وحكم عليها بالسجن 24 عاما ثم تم تمديدها لاحقا 12 شهرا اضافيا.

وقال رئيس السلطة القضائية كيم ميونغ سو "نعيد القضية الى المحكمة العليا في سيول".

وكانت المحاكمة الاولى لبارك استمرت عشرة اشهر وألقت الضوء على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة السياسة في كوريا الجنوبية حيث اتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون-سيل بتلقي رشاوى من مدراء شركات كبرى مقابل معاملة تفضيلية.

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وقاطعت بارك (67 عاما) كل الجلسات احتجاجا على احتجازها قيد الاحتياط.

وكانت أدينت في نيسان/ابريل 2018 بتلقي او طلب أكثر من 20 مليون دولار من كبار أرباب الاعمال، وكشف وثائق سرية للدولة واستبعاد فنانين ينتقدون سياستها واقالة مسؤولين تصدوا لاستغلالها السلطة.

وحذرت وسائل اعلام كورية جنوبية من ان حكم الخميس قد لا يكون في مصلحتها، لانه اذا تمت ادانتها مجددا في قضيتين منفصلتين فانها قد تواجه عقوبة سجن أطول مدة.