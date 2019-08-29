تويوتا وسوزوكي تعززان تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان للشركتين أن تويوتا، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5% من أسهم سوزوكي مقابل نحو 96 مليار ين (907 مليون دولار) بينما ستستحوذ سوزوكي على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في تويوتا.
ويأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي تأسست بينهما عام 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأعلنت الشركتان أنهما ستتعاونان لتطوير تقنية القيادة الذاتية.
وقالتا إن الاستحواذ المتبادل للأسهم سيتم تنفيذه بعد الحصول على الموافقات من سلطات حماية المنافسة الخارجية .
وأضافتا أنهما "تتطلعان لتحقيق نمو مستدام، من خلال التغلب على التحديات الجديدة التي تحيط بقطاع السيارات ببناء وتعميق العلاقات التعاونية في مجالات جديدة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في المنافسة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.