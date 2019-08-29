قوات إسرائيلية تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 20 فلسطينياً بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين في نشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".
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