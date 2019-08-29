الأردن يرد على سوريا برسوم على الشاحنات الداخلة إليه

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قررت الحكومة الأردنية فرض ضرائب، وإلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشاحنات والبرادات السورية التي تدخل إلى الأردن، رداً على تنصل الحكومة السورية من أحكام مذكرة التفاهم بين الجانبين في 2010، وفرضها رسوم على الشاحنات الأردنية.
ووفقاً لقرار لمجلس الوزراء الأردني، فإن هذه الرسوم جاءت "رداً على عدم التزام الجانب السوري بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/10/2009 ، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية، وفرض الجانب السوري مبلغ 80 دولار بدل دعم محروقات ديزل على الشاحنات والبرادات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية".
وقرر مجلس الوزراء الأردني أنه "بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الموافقة على فرض 80 ديناراً(115 دولارا) بدل دعم محروقات على الشاحنات والبرادات السورية عند كل دخول إلى المملكة، بالإضافة إلى إلغاء الاعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي، باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية".
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