مُذيعة جزائرية تستقيل من قناة الجزيرة القطرية والكشف عن الأسباب

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الخميس 29 أغسطس 2019

حسينة أوشان

كتب الدوحة الجزائر - الخليج 365

كشف مراقبون عن أسباب استقالة مذيعة جزائرية من قناة الجزيرة القطرية.



وتأتي استقالة المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، من قناة الجزيرة القطرية، لتطرح أسئلة جديدة بشأن الأساليب التي يعتمدها بوق تنظيم الحمدين في التعامل مع موظفيه، وعلى رأسها الضغط النفسي والمساومات والابتزاز.

وربط مراقبون بين الاستقالة المفاجئة للمذيعة الجزائرية، وما سبق وأشارت إليه في تغريدة نشرتها في أبريل الماضي، عندما لمحت إلى تعرضها لضغوط من قبل إدارة القناة بهدف تبني مواقف سياسية وولاءات معينة والعمل وفقها، إذ قالت في تلك التغريدة: «ما أن تبدأ في التحليل أو مناصرة قضية عادلة، وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقاً، حتى تفقد مصداقيتك وتُفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها».

وتتزامن استقالة أوشان مع ارتفاع نبرة قناة الجزيرة المعادية للجيش الشعبي الجزائري في ظل التحوّل السياسي الذي تشهده البلاد، والذي تصطف فيه القناة القطرية إلى جانب قوى التطرّف بهدف تأهيلها لقيادة المرحلة المقبلة، رغم انهيار مشروع الإخوان في أكثر من بلد عربي.

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مضايقات

وقال موقع «العرب مباشر»، إن المذيعة غادة عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، مشيراً إلى أنّ عويس ضغطت برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان كان آخرها محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري. وأضاف أنّ عقود العمل في قناة الجزيرة تتضمّن بنوداً تجبر الموظفين على تسخير منصاتهم الإعلامية لخدمة أهداف القناة، إلّا أنّ المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مفضلة ترك العمل.

مخطّط تآمري

ونقل ناشطون جزائريون، أن أوشان قرّرت الاستقالة بعد أن لاحظت وجود مخطّط داخل القناة القطرية للتآمر ضد الجيش الجزائري، وذلك بالإعداد لإصدار تأشيرات لاستقبال عدد من المناوئين للمؤسسة العسكرية الجزائرية من داخل الجزائر وخارجها، وتنظيم اجتماعات في الدوحة لتنفيذ ما وصفه المراقبون بحملة شرسة لتشويه صورة الجيش الجزائرية، وقيادته ممثلة في رئيس الأركان الفريق أحمد قائد صالح. وردت صحيفة البلاد اليومية الجزائرية، الأمر إلى صراع داخل قناة الجزيرة فجّره أسلوبها في التعاطي مع الشأن الجزائري، ما أثار غضب عدد من الإعلاميين الجزائريين الرافضين لسياسات التأليب والانتقائية في استضافة الوجوه التي تقوم بالتحليل على شاشتها.

إضاءة

يذكر أن حسينة أوشان، مذيعة جزائرية من مواليد 1976، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التحقت بشبكة قنوات الجزيرة منذ العام 2014، بعدما أثبتت كفاءتها كمذيعة أخبار، ظهرت لأول مرة في تلفزيون الجزائر، وبعد نجاحها انتقلت للعمل في قناة العربية، ولم يقتصر عملها كمذيعة أخبار فقط بل عملت مقدمة برامج من العراق، إلى جانب خبرتها في العمل على كتابة أخبار وتقارير موقع «العربية. نت»، وقبل انضمامها إلى قناة الجزيرة، انتقلت حسينة أوشان للعمل في قناة «سكاي نيوز عربية»، كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج.