الحسن التقت وفدا من مؤسسة Civipol الفرنسية برئاسة يان جونت

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وفدا من مؤسسة Civipol الفرنسية برئاسة يان جونت الذي قدم لها شرحا وافيا عن المهمات التي تقوم بها المؤسسة التي تعد الذراع التقني لوزارة الداخلية الفرنسية.
واشار الوفد الى انه يزور بيروت في اطار تنظيم ورشة عمل في لبنان للتعريف بالتقنيات المتطورة لدعم وزارات الداخلية عموما، حيث تم عرض لكل نشاطات المؤسسة في عمليات مكافحة الارهاب والاجراءات الوقائية المتخذة منها، فضلا عن الاستعداد لمساعدة وزارة الداخلية اللبنانية في هذا المجال.
يذكر ان Civipol تعتبر منذ العام 2001 مشغل التعاون التقني في وزارة الداخلية الفرنسية. وهي توفر الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والتدريب في مجالات الأمن، ومراقبة الهجرة، والحماية المدنية، والإدارة الإقليمية. وهي موجودة في اكثر من ثمانين بلدا في العالم لمساعدتها في المجالات التي تتقنها.
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