طالوزيان: ادعموا الجيش اللبناني بقرار وطني ليقوم بواجبه بحماية الوطن

دعا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جان طالوزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "دعم الجيش اللبناني بقرار وطني ليقوم بواجبه بحماية الوطن".

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