النشرة: البدء بحملة ازالة المخالفات ضمن نطاق اتخاد بلديات بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأنه "تنفيذاً لقرار ​وزارة الداخلية والبلديات​ بازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والطرقات الدولية، باشر ​اتحاد بلديات بعلبك​ بحملة ازالة المخالفات ضمن نطاق اتخاد بلديات بعلبك بمؤازرة عناصر ​قوى الامن الداخلي​ من مفرزة سير بعلبك بأمرة الملازم اول على زعيتر وبمشاركة ميادانية من رئيس الاتحاد ​حمد حسن​".

ولفت إلى انه "بدأت الحملة من مدخل بعلبك الشمالي في محلة تل الابيض وصولاً الى مدخل بعلبك الجنوبي عند دوار دورس حيث رفعت جميع المخالفات عن الأرصفة ونظمت ​محاضر ضبط​ بحق اصحاب سيارات الأجرة الخصوصية والتي تقف بمكان ممنوع كما اخذت عينات من القهوة من أكواخ الاكسبرس المرخصة لإجراء فحوصات مخبرية سلامتها وخالية من اي مواد مخدرة".

ولفت رئيس الاتحاد حمد حسن إلى ان "هذه الحملة على الطريق الدولية لتثبيت النظام العام والاتزام ب​قانون السير​ والسيارات المركونة على جنب الطريق والتي تشكل أزمة سير خانقة في الشوارع بالاضافة الى ازالة الأكواخ الغير المرخصة وازالة التعديات على الأملاك العامة بالاضافة الى نقطة مهمة حيث اخذت عينات من القهوة من الأكواخ لإجراء فحوصات مخبرية والتأكد من مواصفاتها وعدم وجود مواد مخدرة فيها لاننا تلقينا شكاوي من البعض بوجود مواد مخدرة في القهوة التي تباع في الأكواخ وفي حال تبين اي خلل سنتخذ أجراء مناسب وتحويل المخالفين الى ​القضاء​"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة مستمرة من دون مشاكل وهناك تجاوب وارتياح من المواطنين لهذه الحملة".