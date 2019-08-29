عسيران: علينا الالتفاف حول وحدتنا الوطنية لمواجهة كل التحديات

أشاد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ بتصدي ​الجيش اللبناني​ للطائرات ألمسيرة الاسرائيلية " فوق مواقعه في ​العديسة​ وقال في تصريح له اليوم ان الجيش اللبناني موجود للدفاع عن لبنان وبناء عليه يتوجب علينا جميعا دعم الجيش ورفده بكل الامكانات للتصدي لكل معتد على لبنان ، ولدينا كل الامكانيات ليكون الجيش من افضل الجيوش في ​العالم​ .

ورأى النائب عسيران ان موقف السلطة السياسية المتحد والموحد في مواجهة اي اعتداء على لبنان ، كما وان قيادة فخامة ​الرئيس ميشال عون​ للرأي العام في هذا الشأن هي قيادة حكيمة و​محكمة​ وعلينا الالتفاف حول وحدتنا الوطنية لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا اكانت امنية او سياسية او عسكرية ومن اي جهت اتت خصوصا وان لبنان على مفترق صعب مما يوجب على اهله جميعا من كبيرهم وصغيرهم من ​الشمال​ الى ​الجنوب​ ومن الشرق والغرب ان يتوحدوا لرؤية اقتصادية تمكننا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة من ​تاريخ لبنان​ لان اجترار الاخفاقات السابقة التي حصلت أمر لا يفيد وعلينا جميعا ان نتجه بلبنان الى مصاف الدول العظيمة ونحن شعب عظيم في وطن عظيم.