النشرة: الامن العام نظم عودة طوعية لـ43 نازحا سوريا من النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "​الامن العام​ نظم عودة طوعية لـ 43 ​سوريا​ من ​مدينة النبطية​ اقلتهم حافلتان الى سوريا ترافقهما 4 سيارات بيك اب محملة بأغراض وأمتعة العائدين وذلك بعدما تجمعوا منذ الصباح في ملعب مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية في النبطية بحراسة من ​الجيش اللبناني​".

ولفت إلى أنه "أشرف على العملية رئيس ​شعبة المعلومات​ في الامن العام في ​الجنوب​ العقيد علي حطيط ورئيس مركز الامن العام في شبعا النقيب عباس حرشي"، مشيراً إلى أنه "قام وفد من ​وزارة الصحة​ – مصلحة الصحة في النبطية بتلقيح الاطفال السورين العائدين بحضور مندوبين عن ​جمعية شيلد​ والجمعيات الاخرى التي تتعاون مع ​الامم المتحدة​ حيث تولت مندوبات من تلك الجمعيات توجيه الاسئلة الى العائدين حول ما اذا كانت العودة بارادتهم وواكب القافلة في طريق العودة الجيش والامن العام".