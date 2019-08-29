النشرة: الامن العام نظم عودة طوعية لـ43 نازحا سوريا من النبطية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأن "الامن العام نظم عودة طوعية لـ 43 سوريا من مدينة النبطية اقلتهم حافلتان الى سوريا ترافقهما 4 سيارات بيك اب محملة بأغراض وأمتعة العائدين وذلك بعدما تجمعوا منذ الصباح في ملعب مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية في النبطية بحراسة من الجيش اللبناني".
ولفت إلى أنه "أشرف على العملية رئيس شعبة المعلومات في الامن العام في الجنوب العقيد علي حطيط ورئيس مركز الامن العام في شبعا النقيب عباس حرشي"، مشيراً إلى أنه "قام وفد من وزارة الصحة – مصلحة الصحة في النبطية بتلقيح الاطفال السورين العائدين بحضور مندوبين عن جمعية شيلد والجمعيات الاخرى التي تتعاون مع الامم المتحدة حيث تولت مندوبات من تلك الجمعيات توجيه الاسئلة الى العائدين حول ما اذا كانت العودة بارادتهم وواكب القافلة في طريق العودة الجيش والامن العام".
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