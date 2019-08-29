النشرة: وصول دفعة من النازحين إلى معبري جديدة يابوس والزمراني عائدين م

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ وصلت إلى معبر ​جديدة يابوس​ ومعبر الزمراني ب​ريف دمشق​ و​الدبوسية​ في حمص عائدين من ​لبنان​ تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة"، موضحاً أنه "كانت قد انهت الجهات المعنية جميع الترتيبات لاستقبالهم، حيث جهزت المعابر بنقاط طبية وبدأوا اجراءات سريعة بتسهيل تسجيل اسماء العائدين على أن ينتهي التسجيل في ساعات قليلة".

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