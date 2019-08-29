أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، بأن "ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق دخلت المياه الإقليمية التركية وفي طريقها نحو مرسين"، مشيرا إلى أن "الناقلة موجودة في قوائم الميناء وستقوم بإفراغ حمولتها هناك".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت نهاية الأسبوع الماضي، بأن "أدريان داريا-1"، التي كانت تسمى في السابق "غريس-1"، غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني.
ونفت الخارجية التركية وقتذاك وجود أي معلومات لديها حول وجهة الناقلة الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: ناقلة النفط الإيرانية"غريس-1" دخلت المياه التركية قاصدة ميناء مرسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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