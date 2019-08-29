سبوتنيك: ناقلة النفط الإيرانية"غريس-1" دخلت المياه التركية قاصدة ميناء مرسين

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" نقلا عن مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، بأن "ناقلة ​النفط​ الإيرانية التي كانت محتجزة في ​جبل طارق​ دخلت ​المياه​ الإقليمية التركية وفي طريقها نحو مرسين"، مشيرا إلى أن "الناقلة موجودة في قوائم ​الميناء​ وستقوم بإفراغ حمولتها هناك​​​".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت نهاية الأسبوع الماضي، بأن "أدريان داريا-1"، التي كانت تسمى في السابق "غريس-1"، غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني.

ونفت ​الخارجية التركية​ وقتذاك وجود أي معلومات لديها حول وجهة الناقلة الإيرانية.