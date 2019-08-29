صحيفة المانية: الجيش الألماني يواجه نقصا بالضروريات الأساسية الأولية

كشفت صحيفة "​دي فيلت​" الالمانية عن أن "​الجيش الألماني​ يواجه مشكلة تتمثل في نقص الضروريات الأساسية الأولية وخاصة الأحذية العسكرية"، مشيرةً إلى أن "حالة المعدات العسكرية في الجيش الألماني سيئة، واصفا مثل هذا الاستعداد للدفاع بالمشروط، وذهب إلى أن "الطائرات لا تطير، والدبابات لا تسير، والمدافع لا تطلق النار".

واشتكت الصحيفة من تأخر الإمدادات في الجيش الألماني، مشيرة إلى أن "الجنود في العادة يستلمون زوجين من الأحذية الثقيلة وزوجا من الأحذية الخفيفة، لكنهم لم يمنحوا إلا زوجا واحدا من الأحذية الثقيلة، حيث خصص 160 ألف حذاء لجيش يبلغ تعداده 183 ألفا، في حين أمنت احتياجات 31 ألف عسكري فقط من الأحذية الخفيفة".