نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن "الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أن "الوضع قد يتغير في المستقبل، لكن حتى الآن فإن الخزانة لا تفكر في أي تدخل".
ورجح أن "الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تدخلت الخزانة الأميركية في تنسيق مع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: لا ننوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.