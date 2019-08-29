وزير الخزانة الأميركي: لا ننوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ أن "​الولايات المتحدة​ لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أن "الوضع قد يتغير في ​المستقبل​، لكن حتى الآن فإن الخزانة لا تفكر في أي تدخل".

ورجح أن "الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تدخلت ​الخزانة الأميركية​ في تنسيق مع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة".