بريكسيت: جونسون يقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني وسط انتقادات المعارضة

في خطوة أثارت غضب معارضي بريكسيت في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تمديد تعليق البرلمان من منتصف سبتمر/أيلول إلى 14 تشرين أكتوبر/تشرين الأول قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.
والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 سبتمر/أيلول إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب، فيما استمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد خمسة أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.
قرار يثير غضب المعارضة
وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين إلى منع بريكست. وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة: "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر تويتر بأن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد".
ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول والذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.
وتعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.
ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان "فضيحة دستورية".
وقال "من الواضح جدا" أن الخطوة تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكسيت وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد".
وحاول جونسون التخفيف من انتقادات المعارضة لهذا القرار بالقول: "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر/تشرين الأول الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".
فرانس24/ أ ف ب
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