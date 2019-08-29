كسور من الثانية أنقذت شابا من "مصير مأساوي" في البحر

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وكان الشاب يحاول القفز إلى ماء البحر عن طريق صخرة معلقة، لكن ما إن ارتمى في الهواء حتى حصلت المفاجأة.
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وبمجرد ارتماء الشاب في الهواء، تحطمت الصخرة التي كان يقف عليها، ثم انهارت إلى الأسفل بالقرب منه إلى أن وقعت في الماء، لكن الشاب كان قد سبقها إلى البحر، فلم يصب بأي أذى.
ووثق مقطع فيديو القفزة المحفوفة بالخطر، وشرع بعض الحاضرين في الصراخ ظنا منهم أن الشاب قد يصاب جراء الصخرة المتداعية.
وتم نشر مقطع الفيديو على حساب الشاب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وقال الشاب، في تصريح عقب النجاة، إنه لم يكن يعتقد أنه يقف على صخرة متداعية وقد تسقط في أي لحظة.
وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع في المنصات الاجتماعية، وأطلق لقب "المحظوظ" على الشاب لأنه كان سيلقى مصيرا مأساويا لو لم يقفز قبل انهيار الصخرة.
شاهد: أمريكي يعثر على رسالة بحار روسي عمرها 50 عاماً في ألاسكا
من Euronews
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شاهد: العثور على 300 كيلوغرام من المخدرات مخبأة في تابوت في كولومبيا
على غير العادة كشفت الشرطة الكولومبية 300 كيلوغراما من الماريخوانا مخبأة داخل تابوت في منطقة سانتاندر شمالي كولومبيا. وقد حجزت الشرطة المخدرات على طريق بين بامبلونا وكوكوتا، بعد تفتيش السيارة ومحتوى التابوت عند نقطة تفتيش، واعتقلت الشرطة رجلا على صلة بالحمولة الممنوعة. وكانت كولومبيا، التي ظلت طويلا مركزا لانتاج المخدرات وتهريبها، موطنا لزراعات شاسعة للماريخوانا. وكان معظم المنتوج يهرب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تبدأ عصابات الاتجار بالمخدرات انتاج مزيد من الكوكايين الذي يدر أرباحا أكثر. للمزيد على يورونيوز: علماء أمريكيون يبحثون الدور الخفي للشوكولاتة عندما تمتزج مع الماريخوانا منشطات "ترامب" و"بوتين" تغمر النوادي الليلية في نيوزيلندا وتعرض حياة شبابها للخطر
Euronews (Ar)
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شاهد: دبابة في استعدادات جماهير النجم الأحمر الصربي للقاء يانغ بويز
وضع مشجعون لنادي رد ستار بلغراد الصربي دبابة خرجت من الخدمة أمام ملعبهم قبل مواجهة لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يانغ بويز السويسري في لفتة وصفها أحد المشجعين بانها "طبيعية تماما". وتعود الدبابة تي-55 لفترة الاتحاد السوفيتي السابق وهي واحدة من أكثر من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي السابق. وزينت الجماهير الدبابة بألوان قميص لعب رد ستار بلغراد ووضعتها أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش يوم الاثنين. ويخصص الجزء الشمالي من الملعب عادة لجماهير رد ستار التي تورطت في السابق في أحداث عنف. وقال موقع لمشجعي نادي رد ستار على الإنترنت قبل مباراة الإياب بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2 "أسلحة رد ستار باتت جاهزة". ونفى مشجعو رد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفا استفزازيا وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها. وقال المشجع نيناد "ليس استفزازا.. إنه إمر طبيعي تماما.. الحرب انتهت منذ 25 عاما". وأضاف مشجع آخر يدعى ستانيسا بوسيوكوفيتش بعد أن اشترى تذاكر المباراة "إنها أمور تتعلق بكرة القدم أكثر من أي شيء آخر". وهون وزير الداخلية نيبوشا ستيفانوفيتش من الأمر قائلا إنه لا توجد ذخائر في الدبابة. وأبلغ الصحفيين "باتت هيكلا الآن يشبه الدبابة رغم وجود المدفع والبرج، قال مسؤولون إنه لا يوجد أي داع لتدخل الشرطة". للمزيد على يورونيوز: مشجعون لباريس سان جيرمان ينتقمون من نيمار في مواجهة النادي الأولى "الكاف" يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب جماهيره شاهد: الجماهير تقتحم ملعب أوكا وتهاجم اللاعبين في ديربي أثينا
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Euronews (Ar)
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رئيسة جورجيا: "يجب على روسيا الاعتراف أن العلاقات مع الجيران لا تدار بالقوة"
وصفت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي ، الانتخابات في أبخازيا بأنها عارٌ وانتهاك لسيادة جورجيا الوطنية . يورونيوز التقت زورابيشفيلي، لدى زيارتها إلى باريس، وسألتها عن الانتخابات في منطقة أبخازيا المتنازع عليها، وعن العلاقات مع الجارة القوية روسيا. يورونيوز: المجتمع الدولي يعترف أن أبخازيا جزء من جورجيا، لكن دولا معينة، مثل فنزويلا ونيكاراغوا و سوريا وروسيا تعتبرها دولة مستقلة. وتُعدّ هذه المنطقة، بالإضافة إلى أوسيتيا الجنوبية ، من القضايا الخلافية في علاقاتكم مع الجارة القوية، روسيا. لقد مر أكثر من عشر سنوات على الحرب بين البلدين، كانت حربا مكلفة للغاية . أخبرينا المزيد عن الانتخابات في أبخازيا، وكيف تتعاملون مع المنطقتين المتنازع عليهما؟ تعرف على سالومي زورابيشفيلي سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا: "إنها انتخابات مزعومة، نحن بالطبع لا نعترف بانتخابات تجري في ظل هذه الظروف. لكنني مقتنعة أنه في يوم قريب جدًا، ستكون هناك انتخابات في مجمل أراضي جورجيا، تشمل مواطنينا الذين يعيشون في أبخازيا. وسوف يكون المواطنون قادرين على المشاركة بطريقة أكثر حرية في انتخابات تحدد مستقبل منطقتهم داخل جورجيا. شاهد: آلاف الجورجيين يحاولون اقتحام البرلمان احتجاجا على زيارة وفد روسي يورونيوز: اعتبرتِ في إحدى المرات أنها مأساة وطنية أن يتم التنازع على هاتين المنطقتين. سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا: "إنها مأساة إنسانية بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هناك، لأنهم ممنوعون من استخدام لغتهم، وتتعرض هويتهم إلى تهديد حقيقي بسبب سياسات فرض الثقافة الروسية. كما أن الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى القرويين الذين يعيشون عند خط الاحتلال، أحيانا يتعرضون إلى الاختطاف، الوضع هناك متوتر للغاية! لكن في الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن جورجيا تواصل طريقها نحو أوروبا، ونحو التنمية الاقتصادية والتطور الديمقراطي. أظن أن الهدف من الحرب والاحتلال كان منع جورجيا من السير في الاتجاهِ الغربي الذي اختارته". اقرأ أيضا على يورونيوز: زعيم أوسيتيا الجنوبية يجتمع بالأسد في سوريا جورجيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا يورونيوز: لنتحدث عن أوروبا لاحقا، أريد أولاً أن أسألك عن صعوبة قيادة دولة صغيرة نسبيًا، تجاورها دولة كبيرة ذات طموحات جامحة. هل قابلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هل أنت على اتصال معه؟ سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا: "ليس لدينا علاقات دبلوماسية منذ الحرب ، وذلك بسبب الحرب ذاتها وأيضا بسبب احتلال أراضينا. قلت مرات عديدة، من أجل إعادة أي نوع من التواصل، يجب على روسيا أولا أن تظهر تغيرا في مواقفها حيال بلدنا الصغير، وأن تعترف أن العلاقة مع الجيران لا يمكن أن تدار بالقوة. عندما نرى مؤشرات واضحة في هذا الاتجاه سنكون مستعدين لإقامة حوار في المستقبل. بالعودة إلى سؤالك هل ترؤس هذه الدولة صعب في الوقت الراهن؟ في الواقع، عمر دولتنا يعود إلى سبعة وعشرين قرنا، قاومت جميع أنواع الإمبراطوريات، وقاومت احتلال أجزاءٍ من أراضيها، في أزمنة مختلفة من التاريخ، احتلتها إمبراطوريات عديدة، لكننا بقينا على قيد الحياة، وأنا متأكدة أننا سوف نبقى. أنا واثقة أننا سنواصل التحرك باتجاه أوروبا، وقد قطعنا شوطًا طويلاً في هذا المجال. هنا تجدر الإشارة إلى أنه قبل 10 عاما، لم يتوقع أحد أن تنخرط جورجيا في سياسة الجوار، وتكوّن عضوا ضمن الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي. لم يكن أحد يتوقع أن نصبح عضوًا منتسبًا وأن يكون لدينا نظام حر وتجارة حرة. الجميع قالوا إن ذلك مستحيل. لكنني أعتقد أن كل ذلك ممكن، وهذا ما يجعل من رئاسة هذا البلد تحديًا مهما، ومبعثا كبيرا على التفاؤل". لمعرفة المزيد اقرأ: لاتيفيا وجورجيا تنتقدان إتفاقية التعاون بين روسيا وأبخازيا يورونيوز: اعتبرت أن انتخابَك دليلٌ على أن جورجيا تريد التحرك نحو أوروبا، فأنت أوروبية، ولدت وترعرعت هنا في باريس. وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، إن حوالى ثمانين في المئة من السكان يريدون أن يكونوا جزءًا من أوروبا. في زمن البركسيت، حيث تسعى بريطانيا للطلاق، لماذا يرد بلد مثل جورجيا أن يصبح جزءًا من التكتل؟ سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا: " لا بد من التوضيح هنا، أنني لم أنتخب على الرغم من أنني كنت فرنسية في السابق، أو أوروبية، بل إنني انتخبت من أجل ذلك. فهذا شيء متأصل بعمق في العقلية الجورجية. الجورجيون يشعرون أنهم أوروبيون، وهم ليسوا بحاجة للنضال من أجل ذلك، لأنهم أوروبيون. إنهم متفائلون للغاية بشأن أوروبا، ولا بديل بالنسبة إليهم عن الجاذبية الأوروبية. وهذا شيء قد لا يلاحظه الأوروبيون في بعض الأحيان. وهنا أريد أن أتوجه بالقول إلى الأوروبيين، تخيلوا ما يمكن أن يحدث إن انتهت أوروبا، وعدنا إلى الوضع السابق، عندها فقط ستدركون أنه الأمر كابوس. إذن أوروبا هي بناء مهم وناجح للغاية، حتى لو مرت بأوقات عصيبة. هناك مبدأ مهم، وهو أن أوروبا تقدمت بسبب ما مرت به من أزمات، وليس على الرغم من الأزمات. بالطبع، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل تحديا كبيرًا للغاية، لكنني متأكدة من أنه سيُفسح المجال أمام فرص جديدة، التزامات جديدة كي تتمكن أوروبا من إصلاح نفسها، تفاؤلي يدفعني إلى القول إن هناك أبوبا جديدة ستفتح أمامنا. يورونيوز: تراقبون باهتمام، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يجري هنا في أوروبا، والأزمات وكذلك الفرص، هل تراقب جورجيا كل ذلك عن كثب؟ سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا: "نراقب عن كثب، ونحتاج إلى مواصلة التحرك بالاتجاه الذي تحدثت عنه سابقا، كي نحرز تقدما واضحا بالتوجه نحو أوروبا، وضمن أوروبا. نريد أن نعرف أين نضعُ أقدامنا بالضبط، في ظل السياق الجديد الذي تمر به أوروبا، يجب أن نعرفها جيدًا، وأن نكون واقعيين للغاية وطموحين في الوقت نفسه".
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شاهد: أمريكي يعثر على رسالة بحار روسي عمرها 50 عاماً في ألاسكا
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كانت هذه تفاصيل خبر كسور من الثانية أنقذت شابا من "مصير مأساوي" في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.