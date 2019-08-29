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نقيب محامى شمال القاهرة يعلن تفعيل لجان التأديب بالنقابة وعقدها أسبوعيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، إن النقابة الفرعية تسعى دوما لخدمة أعضائها فى شتى المجالات، مضيفا أنه تم استخراج فيزا الدفع الإلكترونى بكل غرف محامين النقابة خلال شهرى يونيو ويوليو،على أن يتم استئنافها بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف زين فى تصريحات له، أنه تم  تفعيل لجان التأديب بالنقابة، وعقدها بانتظام في ثلاث جلسات أسبوعيا، مشيرا الى أن النقابة الفرعية قامت بتنظيم عدد من الرحلات الصيفية للمحامين إلى مدينة مرسى مطروح، والغردقة، وسفاجا، بالإضافة لتنظيم رحلات اليوم الواحد، إلى مدينة فايد والعين السخنة، وذلك بموجب كارنيه 2019 والمستندات المطلوبة والحجز والاستعلام  لدي موظف النقابة المختص.

وذكر هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، أن النقابة تسعى جاهدة لخدمة أعضاءها، وتوفير المزيد من الخدمات بدعم ورعاية من النقيب العام سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

 

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