البورصة تواصل انتعاشتها وترتفع 1.1% مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة المصرية انتعاشتها، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.1% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 14755 نقطة.
وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.
وكانت مؤشرات البورصة، ارتفعت بشكل جماعي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، وظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14595 نقطة.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
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