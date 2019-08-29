سيارة تدهس طفلة أثناء لهوها أمام منزلها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، أسفل عجلات سيارة نقل دائرة مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "آية. ص" 4 سنوات وتقيم دائرة المركز جثة هامدة. Advertisements وقرر والدها بأنه أثناء لهو ابنته أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل قيادة "ربيع. ع" 32 عاماً سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاتها. واتهم والد الطفلة، قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية. وأفاد مفتش الصحة بوجود تهتك بالجمجمة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وحُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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