الكيان الإسرائيلي يعلن قصف موقع لـ“حماس“ شمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه قصف موقعًا يتبع حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، شمال غزة، ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش: ”أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق“.

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وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وقال شهود عيان،إن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع ”رصد“ التابع لـ“كتائب القسام“، الجناح المسلح لحركة ”حماس“، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.