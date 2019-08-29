باكستان تنجح في إطلاق صاروخ باليستي أرض - أرض

أعلن اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن بلاده نفذت بنجاح تدريبًا ليليًا لإطلاق صاروخ باليستي (أرض-أرض) "غزنوي".
وقال غفور - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "غزنوي" قادر على توصيل رؤوس حربية يصل مداها 290 كيلومترا، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان أشادوا بفريق العمل وهنأوا البلاد على هذا الإنجاز.
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