العاصفة "دوريان" تتجنب بورتوريكو وتتجه إلى فلوريدا

نجت بورتوريكو إلى حد كبير من العاصفة الاستوائية دوريان التي تشتد لتقترب من قوة إعصار، بعد أن تجاوزت اهذه المنطقة الخاضعة للولايات المتحدة وتتجه إلى ولاية فلوريدا.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن الإنذار من إعصار وعاصفة استوائية للجزيرة تم إلغاؤه، مضيفاً أن "دوريان تواصل الابتعاد عن بورتوريكو والجزر العذراء".

وأكدت واندا فازكيز الحاكمة الجديدة لبورتوريكو، في مؤتمر صحافي، أن "التهديد قد مر".

وأعلنت عن إعادة فتح المدارس والأعمال اعتباراً من اليوم الخميس. وقالت إن العاصفة "هذه الأيام كانت تمريناً حقيقياً سمح لنا بإعادة تقييم جهوزيتنا لحماية شعب بورتوريكو وإجراء التعديلات".

غير أن المركز الوطني للأعاصير قال إن الخطر على مناطق أخرى لم ينته، مضيفاً أن "الأرصاد تتوقع أن تشتد قوة دوريان لتبلغ إعصاراً قوياً في اليومين القادمين".

وأضاف أن الأمطار الناجمة عن العاصفة في بهاماس وجنوب شرق الولايات المتحدة "قد تتسبب في فيضانات تهدد الأرواح".

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والمسار الأخير للعاصفة يضعها على خط الوصول إلى السواحل الأطلسية لفلوريدا التي أعلنت الطوارئ، أمس الأربعاء، أو ولاية جورجيا المحاذية بحلول نهاية الأسبوع.

وحض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مواطنيه على الساحل الشرقي للولاية أن يكونوا مستعدين لوصول العاصفة، طالباً منهم التزود بما يكفي "لسبعة أيام من المؤن من مواد غذائية وماء ودواء، وأن تكون لديهم خطة في حال كارثة".

وتسببت "دوريان" أيضاً بعاصفة سياسية.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في بورتوريكو ما أتاح تخصيص مساعدة فدرالية، مع قوله إن الجزيرة "واحدة من أكثر الأماكن فساداً على الأرض".

وكتب ترامب، على تويتر "نظامهم السياسي معطل وسياسيوهم إما غير أكفاء أو فاسدين". وأعلن ترامب أيضاً الطوارئ في الجزر العذراء الأميركية.