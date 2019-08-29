القضاء يعيد محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة المسجونة في قضايا فساد

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك جوين هيه في فضيحة الفساد التي أدت إلى إزاحتها من السلطة وسجنها.

وكانت بارك أدينت في إبريل السنة الماضية بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة وحكم عليها بالسجن 24 عاماً ثم تم تمديدها لاحقاً 12 شهراً إضافياً.

وقال رئيس السلطة القضائية كيم ميونج سو "نعيد القضية إلى المحكمة العليا في سول".

كانت المحاكمة الأولى لبارك استمرت عشرة أشهر وألقت الضوء على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة السياسة في كوريا الجنوبية حيث اتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون سيل بتلقي رشاوى من مدراء شركات كبرى مقابل معاملة تفضيلية.

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وقاطعت بارك (67 عاماً) كل الجلسات احتجاجاً على احتجازها قيد الاحتياط.

وكانت أدينت في إبريل 2018 بتلقي أو طلب أكثر من 20 مليون دولار من كبار أرباب الأعمال، وكشف وثائق سرية للدولة واستبعاد فنانين ينتقدون سياستها وإقالة مسؤولين تصدوا لاستغلالها للسلطة.

وحذرت وسائل إعلام كورية جنوبية من أن حكم، اليوم الخميس، قد لا يكون في مصلحتها. لأنه، إذا تمت إدانتها مجدداً في قضيتين منفصلتين، فإنها قد تواجه عقوبة سجن أطول مدة.