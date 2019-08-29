تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف على مطار أبها أطلقه الحوثيون

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف، مساء أمس، على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في تصريح بثه وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المقذوف سقط عند الساعة / 23:35 / من مساء أمس على مطار أبها الدولي، مشيراً إلى أنه جاري متابعة الحادث من قبل الجهات المختصة، وإنه لا يوجد أي إصابات حتى نشر هذا البيان.

وأضاف العقيد المالكي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز"، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

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وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.