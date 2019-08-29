كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الكوري الجنوبي: اليابان غير صريحة بشأن خلافات الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-أون اليوم الخميس انتقادات لليابان بسبب تنفيذها لخطتها لتخفيض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية، وأكد مجددا أن طوكيو تعمل على تسليح التجارة للرد على الخلافات السياسية الناجمة عن تاريخ الحرب في البلاد.

وقال مون في اجتماع لمجلس الوزراء إن اليابان غير صريحة بشأن إصرارها على أن القيود التجارية لم تكن انتقاما من القضايا التاريخية، بما في ذلك أحكام محكمة كوريا الجنوبية التي دعت الشركات اليابانية إلى تقديم تعويضات للمدعين الكوريين الجنوبيين المسنين بسبب العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.

و اضاف إنه يتعين على اليابان أن تنظر "بشكل صارخ إلى الماضي" وأن أفعالها الحالية تزيد من حدة آلام وغضب الكوريين الجنوبيين الذين عانوا في ظل الحكم الاستعماري الوحشي لكوريا من 1910 إلى 1945.

و صرح مون: "لم تعلن اليابان حتى الآن عن سبب صادق لانتقامها الاقتصادي... وبغض النظر عن العذر الذي تقدمه كمبرر، فمن الواضح أن الحكومة اليابانية ربطت القضايا التاريخية بالمسائل الاقتصادية".

في وقت لاحق اليوم الخميس، من المتوقع أن يعقد الدبلوماسيون في الدول اجتماعات على مستوى العمل في سيول لمناقشة الخلاف التجاري والقضايا الأمنية المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقد أثارت تحركات طوكيو الأخيرة لتشديد الرقابة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، حيث اعتمدت الشركات المصنعة الكبرى مثل سامسونج بشدة على المواد والأجزاء المستوردة من اليابان، نزاع دبلوماسي كامل.

تخطط سيول إلى خفض تصنيف اليابان التجاري بالمثل وإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الثنائية مع اليابان التي ترمز إلى التعاون الأمني بين الدولتين مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية وتأثير الصين المتزايد.

في أعقاب رد فعل غاضب من واشنطن، قالت سيول هذا الأسبوع إنها قد تعيد النظر في قرارها بإنهاء الاتفاق العسكري، الذي يبقى ساري المفعول حتى نوفمبر، إذا اعتمدت اليابان على كوريا الجنوبية كشريك تجاري مفضل.

Advertisements

بررت طوكيو قيودها التجارية من خلال إثارة مخاوف أمنية غير محددة بشأن ضوابط صادرات كوريا الجنوبية على المواد الحساسة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ونفت اتهامات سيول بأنها كانت تنتقم بسبب نزاع التاريخ.

لكن قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا اليوم الخميس إن القضية المحيطة بالعمال وقت الحرب كانت "أكبر مشكلة في العلاقات الثنائية". تصر اليابان على أن جميع مسائل التعويض قد تمت تسويتها عندما قام البلدان بتطبيع العلاقات بموجب معاهدة عام 1965 وأن أحكام محكمة كوريا الجنوبية تتعارض مع القانون الدولي.

و اضاف سوجا إن طوكيو ستواصل المناقشات مع سيول حول هذه القضية، لكنها لم تعلق بشكل خاص على تصريحات مون.

وقال مون إن كوريا الجنوبية ستستخدم مجموعة متنوعة من الإجراءات لتقليل تأثير القيود التجارية اليابانية على اقتصادها الذي يعتمد على التجارة.

و تابع قائلا "سنغتنم هذه الفرصة لرفع مستوى اقتصادنا إلى مستوى جديد من خلال تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات.. كدولة ذات سيادة، سنتخذ أيضًا خطوات حازمة للرد على الانتقام الاقتصادي الظالم في اليابان".

جاء تخفيض اليابان للوضع التجاري لكوريا الجنوبية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في أعقاب خطوة في يوليو الماضي لتعزيز الضوابط على صادرات المواد الكيميائية التي تستخدمها الشركات الكورية الجنوبية لإنتاج رقائق الكمبيوتر والعروض للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، والتي تعد من بين أهم عناصر التصدير في كوريا الجنوبية.

إن إزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" التجارية لطوكيو يعني أن الشركات اليابانية ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على الموافقة على كل عقد متعلق بالتكنولوجيا من أجل تصدير كوريا الجنوبية، بدلًا من الشيكات الأكثر بساطة الممنوحة للشريك التجاري المفضل، كما هو الحال مع الولايات المتحدة واخرين.

