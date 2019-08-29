كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بورصة قطر تتراجع عند الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتراجعت التداولات ، إذ هبطت السيولة عند 203.86 مليون ريال، مقابل 655.89 مليون ريال بالأمس بتراجع 69 بالمائة، كما تقلصت أحجام التداول إلى 66.42 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 126.16 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتم التداول على أسهم 46 شركة، ارتفعت منها أسهم 21 شركة، وتراجعت منها أسهم 18 شركات، بينما استقرت أسهم 7 شركات.

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وطال الهبوط مؤشرات 8 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ الخاسر 0.46% إلى 2477 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المتراجع 0.43%، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 0.42%، تبعه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة 0.18%. وسجل ﻣﺅﺷﺭ الخدمات خامس أكبر خسارة 0.17%، تلاه مؤشر التأمين الهابط 0.16%، وهبط مؤشر المصارف 0.07%.