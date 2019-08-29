مدرب المنتخب الأولمبي يقدم تعازيه لعائلات ضحايا فاجعة دوار تيزرت _ صورة

قدم الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تعازيه إلى عائلات ضحايا فيضانات دوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن، التابعة لإقليم تارودانت، أمس الأربعاء.

ونشر بوميل عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورا مركبة للملعب الذي جرفته السيول، وأدت إلى مصرع عددا من الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم.

وأرفق مدرب الأولمبيين الصورة بالتعليق التالي: “أقدم خالص التعازي لعائلات ضحايا مأساة قرية تارودانت جنوب المغرب، بعد أن فاجأت فيضانات متبوعة بعواصف شباب يلعبون كرة القدم، آملا العثور على أقصى عدد من الناجين”.

وأكدت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، أن سبعة شباب، وستة مسنين لقوا مصرعهم، على إثر الفيضانات التي شهدتها جماعة إيمي نتيارت، حيث كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم، في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة، علما أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.