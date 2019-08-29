أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أنه لم يبادر من تلقاء نفسه إلى متابعة الشاب الذي تهجم عليه في اتصال هاتفي وعبر رسائل نصية، وأن النيابة العامة هي التي قامت بذلك بعدما أحال عليها بنكيران رسالة يتوعده فيها المعني بالقتل مستعملا كلمات نابية.
وأضاف المصدر ذاته أنه لولا أن المعني بالأمر وصل إلى حد القسم بأغلظ الأيمان أنه سيصفي بنكيران، لما اهتم الأخير بالأمر، لأنه –يقول المصدر- يحدث باستمرار أن يتعرض له أشخاص بالسب والقذف، بل وصل الأمر بأحدهم، كان يرابط بباب بيته، أن أقدم على تمزيق عجلات سيارته بآلة حادة دون أن يقوم بنكيران بمتابعته قضائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنكيران ومهدده بالقتل..مصدر مقرب من رئيس الحكومة السابق: النيابة العامة هي من حركت المتابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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